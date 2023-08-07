Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck İstanbul'a geldi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, tatil için İstanbul’u seçti. Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filmi için o dönem Türkiye’ye gelen sanatçı, Sultanahmet’te konakladığı otelin önünde görüntülendi. Perşembeye kadar şehirde olacak Affleck’e işleri nedeniyle Jennifer Lopez eşlik edemedi.



Oyuncu, 2018 yılında boşandığı Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel ile İstanbul’un tarihi yerlerini geziyor. Affleck’a şehir turunda koruma ve rehber eşlik ediyor. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Amerikalı yıldız, hayranlarının fotoğraf istediğini de geri çevirmiyor. Ben Affleck, fotoğraf makinesiyle de tarihi yerleri ölümsüzleştiriyor. Ben Affleck’e İstanbul turunda özel koruma eşlik etti. Sanatçı, İran halılarını inceleyerek, bilgi aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.