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Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck İstanbul'a geldi

Tatil için çocuklarıyla İstanbul’u tercih eden Ben Affleck, şehrin tarihi yerlerini fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiriyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck İstanbul'a geldi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, tatil için İstanbul’u seçti. Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı ‘Argo’ filmi için o dönem Türkiye’ye gelen sanatçı, Sultanahmet’te konakladığı otelin önünde görüntülendi. Perşembeye kadar şehirde olacak Affleck’e işleri nedeniyle Jennifer Lopez eşlik edemedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck İstanbul'a geldi
Oyuncu, 2018 yılında boşandığı Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel ile İstanbul’un tarihi yerlerini geziyor. Affleck’a şehir turunda koruma ve rehber eşlik ediyor. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Amerikalı yıldız, hayranlarının fotoğraf istediğini de geri çevirmiyor. Ben Affleck, fotoğraf makinesiyle de tarihi yerleri ölümsüzleştiriyor. Ben Affleck’e İstanbul turunda özel koruma eşlik etti. Sanatçı, İran halılarını inceleyerek, bilgi aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck İstanbul'a geldi

 

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