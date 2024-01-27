 Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, tatil pozlarını paylaştı.

2018 yılından beri Justin Bieber ile evli olan dünyaca ünlü modelin pozlarını gündem oldu.

Hailey Bieber'e binlerce beğeni yağdı.

Bieber'in fit fiziği dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.