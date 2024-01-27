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Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları... İşte detaylar...

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, tatil pozlarını paylaştı.

 

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları

2018 yılından beri Justin Bieber ile evli olan dünyaca ünlü modelin pozlarını gündem oldu.

 Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları

Hailey Bieber'e binlerce beğeni yağdı.

 Dünyaca ünlü model Hailey Bieber'den kumsal pozları

Bieber'in fit fiziği dikkat çekti.

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