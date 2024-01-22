Dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin 22 Şubat’ta Ankara’da

Dünyanın en çok sevilen sopranoları arasında yer alan Emma Shapplin 22 Şubat’ta CSO Ada Ankara’da sevenleriyle buluşacak. Dünyaca ünlü soprano Emma Shapplin'in büyülü eşsiz sesi ve dokunaklı performansına orkestra ve koronun eşlik edeceği bu unutulmaz konserin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Kariyeri boyunca dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Emma Shapplin, eklektik müzik tarzı ve benzersiz vokal yeteneğiyle tanınıyor. Shapplin, klasik müziği modern elementlerle bir araya getirdiği kendine özgü vokal tarzıyla klasik müzik, pop ve gotik unsurları birleştirerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.

Emma Shapplin’in albümlerinden sevilen şarkıları seslendireceği konserin biletleri Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.



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