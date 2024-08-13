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'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı. İşte detaylar...

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı

Sinema seyircilerini geleceğe götürmeye hazırlanan kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın’ın yer aldığı ‘Dünya Varmış’ filminden merak uyandıran bir teaser yayınlandı.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
Komedi unsurları ile işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak olan ‘Dünya Varmış’ filminin ilk görüntüleri kısa süre içerisinde ilgiyi üzerine topladı.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
22 Kasım’da sinemalardaki yerini alacak film özel tasarım kostümleri,

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekanlarıyla seyircileri distopik bir geleceğe götürecek.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği ‘Dünya Varmış’ Türkiye ile birlikte Azerbaycan,

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin birçok bölgesinde sinemaseverler ile buluşacak.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
GELECEKTE YENİ BİR MEDENİYET
Dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın,

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille konu alan filmde,

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar sıra dışı bir anlatımla beyaz perdeye aktarılacak.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
Son yılların macera-komedi alanında en fantastik ve özgün konseptlerinden birine sahip olan filmin eğlenceli ve gizemli hikayesi seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
Dünya düzeni için başka bir alternatif mümkün mü sorusunu soran film 22 Kasım’da vizyona girecek.

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ kadrosundaki yıldız isimlerle 2024’ün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday.

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