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Dikkat semtinde orkestra olabilir!

Ekranların ve sinemanın başarılı oyuncu Gizem Erman Soysaldı, sunuculuğunu yaptığı Dünya Müzik Günü konserlerinde müziğin birleştirici gücüne dikkat çekti. Her an semtinizde bir orkestra ile karşılaşabileceğinizi söyledi.

Dikkat semtinde orkestra olabilir!

21 Haziran’da tüm dünyada kutlanan Dünya Müzik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde İBB orkestraları sahne aldı. Gizem Erman Soysaldı'nın sunumuyla gerçekleşen programda, Oda Müziği Topluluğu, Bandosu, Mehteranı, Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği toplulukları ve Kent Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

Dikkat semtinde orkestra olabilir!


Harbiye’ye gelen seyircilerin coşkulu alkışlarıyla gerçekleşen gecede Gizem Erman Soysaldı, 'Dünya Müzik Günü'nün aynı zamanda bağımsız müzisyenlerin de günü olduğunu belirtti. Soysaldı, Dünya Müzik Günü’nün kutlanma amacını da açıklarken, “Bu gün, 1981 yılında Fransız müzik ve dans yönetmeni Maurice Fleuret tarafından tasarlanıp aynı yıl Fransa'da kutlanmaya başlıyor. Daha sonra hızla dünyanın çeşitli bölgelerine de yayılıyor. Bugünün kutlanmasındaki hedef, “her yerde herkes için müzik” kavramını geliştirmek. Biz de bu konserlerin bir gelenek olmasını istiyoruz" dedi.

Dikkat semtinde orkestra olabilir!

Gizem Erman Soysaldı etkinliği noktalarken; “Semtimde Orkestra etkinlikleri kapsamında Haziran başından bugüne her kesimden müzik severin bir araya geldiği, müziğin birleştirici gücünü hissettiğimiz bu konserler devam edecek. Siz de yaz boyu semtinizde her an bir konserle karşılaşabilirsiniz’ dedi.

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