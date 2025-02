Dergide ünlü isimler yer aldı

Dört yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönen ikonik dergi Cosmopolitan Türkiye, beşinci sayısını “Ruh eşin kim?” temasıyla yayımladı. Cosmo, okurlarına “Ruh eşin kim: Sevgilin mi, en iyi arkadaşın mı yoksa kendin mi?” diye sordu. Kendini şımartma tüyolarından en iyi arkadaş ilişkilerine, ikili ilişkilerden bir yıkılan tabulara, sevginin paylaşıldığı her versiyon birbirinden renkli ve eğlenceli yazılarla ele alındı.



AYIN KAPAK YILDIZI DERYA PINAR AK OLDU

Duru güzelliğiyle ışıldayan Derya Pınar Ak, “Soulmate” sayısının kapak yıldızı oldu. Prens’in üçüncü sezonu merakla beklenirken Derya Pınar Ak, 12 yaşından beri sürdürdüğü oyunculuk kariyerini, hedeflerini, heyecanlarını Cosmopolitan’a anlattı. Kariyerini birbirinden farklı rollerle şekillendiren Derya Pınar Ak, gelecekte duygularını uçlarda yaşayan, öngörülemez bir karakteri oynamayı isteyeceğini söyledi.

ALEYNA TİLKİ İLE ICON EFFECT’IN KONUĞU: BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

Aleyna Tilki, kendi jenerasyonunu şekillendiren ikonlarla söyleşiler yaptığı Icon Effect serisinin ikinci bölümünde Bartu Küçükçağlayan’ı ağırladı. Müzikten sahnelere, kariyer inşasından kendilerine ifade etme biçimlerine çeşitli konulara değindikleri sohbette Bartu Küçükçağlayan, verdiği hayat tavsiyesinde “Arkadaşlar, başka insanlar... Tek başıma bir işe yaramıyorum. Sevdiğim, inandığım ve güvendiğim bir kalabalığa ihtiyacım oluyor” dedi. Aleyna Tilki’nin “Kariyerin seni tatmin ediyor mu?” sorusuna Bartu Küçükçağlayan’ın yanıtı “Hangi kariyerim? Müzik mi, oyunculuk mu? İkisi de ediyor gerçi. İçime sinsin diye de bayağı bir uğraştım. Kariyer, yaptıklarınla değil de yapmadıklarınla oluyor” oldu.

COSMO ORTA KAPAK ERKEĞİ: EGE KARABENLİ

Şubat ayının orta kapak erkeği Mr. World’de ilk 10’ a giren ve sahnede zeybek oynayarak dikkatleri üzerine çeken Ege Karabenli oldu. Cosmo, aktörlüğe adım atmayı istediğini söyleyen Ege Karabenli’yle küvetten yatağa müthiş pozlar eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

'SPECİAL EDİTİON' DERGİ SERİSİNİN İLK KONSEPTİ: "EVER AFTER"

Cosmopolitan Türkiye, sürpriz temalarla çıkaracağı ‘Special Edition’ dergi serisine başladı. Serinin ilk özel konsepti ise “Ever After” oldu. Ever After dergisi, düğün planlaması yapan herkese evlenme teklifinden, düğün sonrası partiye kadar rehber olacak bir sayı oldu.

EVER AFTER KAPAK YILDIZI: CANSU KURTARAN AKTAŞ

2024’ün Ekim ayında Reynmen’le (Yusuf Aktaş) Amalfi’de masalsı bir düğünle evlenen Cansu Kurtaran Aktaş, Ever After sayısının kapak yıldızı oldu. Cansu, Reynmen’le tanışma hikayelerinden samimi ve sıcak düğün günlerine kadar her detayı Cosmopolitan’la paylaştı. Amalfi’deki düğünde giydiği G Bride gelinliğin ardından Cosmopolitan sayfalarında da G Bride ile birbirinden güzel gelinlikler taşıdı.



GERÇEK HİKAYELER: 7 AYRI DÜĞÜN HİKAYESİ

Evlenme teklifi nasıl oldu, gelinliği nasıl seçtiler, o gün nasıl hazırlandılar, düğünün en heyecanlı anı neydi? Cosmopolitan 7 kadına tüm detaylarıyla en özel günlerini sordu.

COSMO ARAŞTIRDI: ROBOTLARLA SEKS YAPMAYA HAZIR MIYIZ?

Cosmopolitan Türkiye Sia Insight ile şubat ayında yaptığı araştırmada, fütürist bir dokunuşla Cosmo kadınlarının yapay zekâ ve robotlarla ilişki hakkında ne düşündüğünü inceledi. Araştımaya katılan kadınların yüzde 59’u gelecekte isteklerini anlayan ve uygulayan bir robotla seks yapmaya yeşil ışık yaktı.

