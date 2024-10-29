Derbiye meydan okuyan tiyatro oyunu

Derbi günü bile tiyatroya akın eden izleyiciler, uzun kuyruklar oluşturarak salona girdi. Koyu Beşiktaş taraftarları olan Parlak, oyuna hazırlanırken bile kuliste cep telefonundan maçı takip etti. Oyunun heyecanını yaşayan Çam ise duruma esprili bir dille yaklaşarak, “Bence tiyatro sanatımıza futbolu karıştırmasak daha hoş olabilir” diyerek güldürdü.

Yurtdışında da büyük beğeni kazanan “Leyla ile Mecnun Değil” için yeni bir turne hazırlığında olan ikili, Frankfurt, Zürih ve Dublin gibi şehirleri kapsayan geniş bir Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanıyor. “Her sahnede oynamak bize ayrı bir keyif veriyor, sahneye çıktıkça daha çok oynama isteği duyuyoruz” diyen Çam ve Parlak, Avrupa’yı dolaşacakları bu turne için oldukça heyecanlı.

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