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Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama!

Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama!

Eda Ece, ELLE Style Awards 2023'te 'Yılın ELLE Kapak Kızı' ödülünü aldı.

 Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama!

Oyuncunun gecede, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse..." sözleri, sosyal medyada tepki topladı. Ece, daha sonra bir açıklama yaptı.

Depremzedelerle ilgili sözleri tepki çeken Eda Ece'den yeni açıklama!
Oyuncu, "Ben sanki depremzedelerin acısını ve travmasını tiye almış, espri yapmışım gibi lanse ediliyorum. Konuşmanın tamamını dinlemeyenler bana 'bunu da yapamazsın' diyor. Ben kimsenin acısının, travmasının ve felaketinin mizahını yapmadım. Ben sadece bir sandık şakası yaptım. Orada da ben eleştiririm ama siz yönetim şeklinde memnun olduğunuzu söylersiniz bu da sizin görüşünüz olur. Fikir ayrılığı olabilir, herkesin kendi görüşü. Ben sadece bunun şakasını yaptım" dedi.

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