  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı! İşte detaylar...

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Demir Demirkan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Uzun süredir görünmeyen şarkıcı, "10 yılda sekiz konser yaptım. Geçen nisanda yeniden başladık, daha çoğalacak. Yaşantımızda değişiklik yaptım. 10 yıldır Amerika'da yaşıyordum. Şimdi Portekiz'e yerleştim git geller kolaylaştı" dedi.

 Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Demirkan, "Neden Portekiz?" sorusuna, "Öyle denk geldi. İklimi... O denk geldi. Sürekli fikir değiştiren biriyim. Bugün Portekiz, yarın başka yer olur" yanıtını verdi.

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!
Şarkıcı, "Bu sürede ne gibi değişikler olmuş, "Her ülke değişiyor ama asıl değişen biziz. 53 yaşını bitirdim. Herkes gibi bende değişiyorum. Sokak röportajlarını izlerken Teoman da, 'Yaşlandık' diyor. Kesinlikle söylediklerinde doğruluk payı var" cevabını verdi.

Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!
HER ŞEYİN SONU GİBİ GÖRMEMEK GEREKİYOR
Demirkan, "Teoman sürekli, 'Emekli olduğunu söylüyor' sözlerine, "Biz müzisyenlerin emekli olacağını tahmin etmiyorum. Denedim açıkcası, iki hafta dayanabildim, tekrar müzik yapmaya başladım" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki rap müzik furyasına şarkıcı, "Geleceği belliydi. Almanya'da Türkler rap yapıyordu. Popüler kültür olacağı belliydi" açıklamasını yaptı.

 Demir Demirkan müzisyenlerin neden emekli olamayacağını açıkladı!

Demirkan, "Rock müzik geriledi mi?" sorusuna, "Şu an öyle bir durum var. Pentagram ve ben tam gaz gidiyoruz, seyircimiz var. Bir gün o, bir gün başkası yükselir. Her şeyin sonu gibi görmemek gerekiyor. Bakarsan rock olur bakarsan pop coşar, bakarsın yine arabesk olur, bu işler belli olmaz" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ekin Uzunlar Tekirdağ'da sahne aldı
  Magazin

Ekin Uzunlar Tekirdağ'da sahne aldı

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı
  Magazin

Kuşum Aydın'dan yeni şarkı

Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk
  Magazin

Merve Akıncı’dan duygusal bir yolculuk

Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması
  Magazin

Barış Arduç'tan Aşk ve Gözyaşı açıklaması

Aslıhan Karalar'ın acı günü
  Gündem

Aslıhan Karalar'ın acı günü

Fatih Ürek sezonun şarkısını açıkladı! O isim söylemesi dikkat çekti!  
  Magazin

Fatih Ürek sezonun şarkısını açıkladı! O isim söylemesi dikkat çekti!  