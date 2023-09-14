Demet Şener ve Özge Ulusoy “Barbie” oldu

Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlenen “Barbie’s Night” gecesi Kuruçeşme Oligark İstanbul’da muhteşem bir parti ile gerçekleşti.

Geceye katılan kadın ve erkekler Barbie ve Ken bebekler gibi pembe ve beyaz kostümler giydiler. Oligark by Mustafa tarafından hazırlanan özel dekorlarla pembe ve beyaz renklere bürünen Oligark İstanbul adeta bir “Barbie Club” oldu. Gecenin mankenleri ve davetliler mekandaki özel olarak hazırlanmış dev Barbie oyuncak kutuları içinde poz verdiler.

Barbie defilesi modacı Cafer Andıç’tan

Oligark İstanbul’da büyük ilgi gören ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede uluslararası modacı ve tasarımcı Cafer Andıç’ın geceye özel hazırladığı Barbie Koleksiyonu’nda yer alan kıyafetleri podyumda 35 bayan manken tarafından sunuldu. Demet Şener ve Özge Ulusoy’un Barbie kıyafetleri ile podyuma baş manken olarak çıktıkları gecede aralarında Cansu Taşkın’ın ve Tuğçe Aral’ın da bulunduğu ünlü mankenler kıyafetleri, makyaj ve saçları ile göz doldurdular.

Yapay zeka ile Barbie sunucu oldu

Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat bir ilke imza atarak gecenin sunuculuğunu Barbie bebeğe yaptırdı. Animasyon filmde yapay zeka sayesinde Barbie bebek geceye katılanlara sunuculuk yaparken böylece bir ilke de imza atmış oldu.

Erkek bebek “Ken” kıyafetleri tasarımcı Şeyhmus Can’dan

Gecenin ikinci defilesini ise tasarımcı Şeyhmus Can’ın markası FC Plus adıyla hazırlanan “Ken” kıyafetleri oldu. Barbie’nin arkadaşı “Ken” in kıyafetlerinden oluşan kreasyonlar da oldukça ilgi ile izlendi. Erkek mankenler “Ken” bebeğin kıyafetleri ile dev oyuncak kutusu içinden podyuma çıktılar.

Kemal Taymaz’ın koordinatorlüğündeki gecenin sonunda mankenlerinde katıldığı partide havai fişek gösterisi, dans şovlar geceye renk kattı. Davetiler arasında ünlü rap şarkıcısı Sefo ve iş insanı Aydın Eskiköy’de vardı.

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