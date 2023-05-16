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Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Oğuzhan Koç'la evliliği sekiz ayda biten Demet Özdemir'in işletmeci Umut Evirgen'le sosyal medyada takipleşmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. İşte detaylar...

Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ve bir süredir birlikte görüntülenmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarına ikinci şansı vermesine rağmen başarılı olamamış ve yaklaşık sekiz aylık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?


Evlilikleri sadece sekiz ay süren Koç ve Özdemir, Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Demet Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç ise avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, birbirlerinden hiçbir şey talep etmemişlerdi.

 Demet Özdemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Daha önce adlı Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen çapkınlığıyla anılmaya devam ediyor. Umut Evirgen, Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de Evirgen'e karşı bir hamle yaptı ve o da takibe geri döndü. İşletmeci Umut Evirgen; daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun ve Farah Zeynep Abdullah ile anılmıştı. (Takvim)

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