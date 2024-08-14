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Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor! İşte detaylar...

Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!

Demet Akalın, Bodrum Club Catamaran’da izleyici karşısına çıktı.

Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!
Kombiniyle dikkat çeken şarkıcı,

Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!
fenomen eserleriyle hayranlarını coşturdu.

 Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!

Bodrum’daki evine 18 bin TL su parası geldiğini tekrarlayan

Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!
Akalın seyircilere, "Size kaç para geliyor?" diye sordu. Seyircilerden gelen,

Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!
"1-2 bin TL geliyor" açıklamalarına şarkıcı, "O da bir şey mi? Bana 18 bin TL geldi. Anlamadım" dedi.

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