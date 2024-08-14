 Demet Akalın 18 bin TL'lik su faturasını gündeminden düşürmüyor!

Demet Akalın, Bodrum Club Catamaran’da izleyici karşısına çıktı.



Kombiniyle dikkat çeken şarkıcı,



fenomen eserleriyle hayranlarını coşturdu.

Bodrum’daki evine 18 bin TL su parası geldiğini tekrarlayan



Akalın seyircilere, "Size kaç para geliyor?" diye sordu. Seyircilerden gelen,



"1-2 bin TL geliyor" açıklamalarına şarkıcı, "O da bir şey mi? Bana 18 bin TL geldi. Anlamadım" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.