Defne Samyeli'nin aşkı belgelendi

Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.



Samyeli, daha sonra aşk iddialarını yalanlamıştı.

Telkıvıran, Samyeli ile bakıştığı kareyi Instagram'dan paylaşarak, kalp emojisi koyması, aşk iddialarını güçlendirdi.

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