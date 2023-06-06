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Defne Samyeli'nin aşkı belgelendi

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili arasında flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Defne Samyeli'nin aşkı belgelendi

Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Defne Samyeli'nin aşkı belgelendi
Samyeli, daha sonra aşk iddialarını yalanlamıştı.

Defne Samyeli'nin aşkı belgelendi

Telkıvıran, Samyeli ile bakıştığı kareyi Instagram'dan paylaşarak, kalp emojisi koyması, aşk iddialarını güçlendirdi.

Defne Samyeli'nin aşkı belgelendi

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