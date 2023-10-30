Damattan sahnede Cumhuriyet zeybeği

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan grup üyeleri "Bu akşam bizler için tarihi bir akşam. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak ve bu özel günde sahnede olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu akşam için özel bir repertuar hazırladık" diyerek yaşadıkları heyecanı muhabirlerle paylaştılar.

Marşlar genele hitap etmiyor

Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen marşları nasıl bulduklarını soran muhabirlere samimi yanıtlar veren grubun solisti Özer Arkun, "Marş yapmak kolay bir iş değil. Marş yapmanın bazı kuralları var. Majör marşlar var, minör marşlar var. Marşta söz bütünlüğüne, anlam bütünlüğüne dikkat etmek lazım. Son dönemde yapılan marşlarda belki bazı sanatçı arkadaşlarımız kendi hayran kitlesini memnun etmiştir, ama şimdiye kadar yapılan marşların genele hitap etmediğini düşünüyorum. " dedi.

Rubato 5 yola çıktı

Yeni albüm çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Arkun, "10 şarkılık bir albüm hazırlıyoruz. Hem yeni hem de cover şarkılar var. Biz gelenekçi olduğumuz için albüm yapmayı seviyoruz. ''Rubato 5'' yakında müzikseverlerle buluşacak" dedi.

Çocuk planımız yok...

Öte yandan kısa süre hayatını Zeynep Arda ile birleştiren çiçeği burnunda damat Özer Arkun, "Ailemiz ve yakın dostlarımızın katıldığı sade bir törenle dünya evine girdik. Allah herkesi sevdiğiyle mutlu etsin. Bizim zaten her ikimizin de çocukları var. Şimdilik çocuk planımız yok" ifadelerini kullandı.

Özer Aykun'dan Cumhuriyet Zeybeği

Konserin ilk yarısında arabesk şarkılara ağırlık veren Rubato, performansının ikinci bölümüne ise Cumhuriyetin ilanının görüntülerinin yer aldığı anlamlı bir video ile başladı. Saatler 00.01'i gösterdiğinde cumhuriyetin 100. yaşını Harmandalı türküsü ve İzmir marşı ile karşılayan Rubato'ya salonda bulunan yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik ederken, Özer Arkun'un zeybek oynaması büyük beğeni topladı.

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