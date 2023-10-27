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‘Çok Aşk’ Avrupa prömiyerini Almanya’da yaptı

Senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Çok Aşk filmi 27 Ekim’de vizyona girdi. Filmin büyük ses getiren Türkiye galasından sonra Avrupa’daki özel gösterimi de Berlin’de izleyenlerin büyük ilgisiyle gerçekleşti.

‘Çok Aşk’ Avrupa prömiyerini Almanya’da yaptı

Yılın en merakla beklenen filmi Çok Aşk’ın Avrupa prömiyeri önceki gün Berlin Alhambra Sineması’nda gerçekleştirildi. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız, Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal ve Uğur Yücel’in rol aldığı film, Almanya’da izleyicilerle kahkahalar ve alkışlarla buluştu. Özel gösterime filmin senaristi ve başrol oyuncusu Hasan Can Kaya ile başrolü birlikte paylaştığı Büşra Pekin katıldı. İki ünlü isim galaya gelen seyircilerine teşekkür ederken, tüm hayranlarını kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da Almanya, Avusturya, Hollanda Belçika, Danimarka ve Fransa’da gösterimde olan film, korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın, diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koştuğu akıcı bir hikayeyi beyazperdeye getiriyor.

İzleyenlere sıcacık bir hikayeyi, kahkaha ile sunan ‘Çok Aşk’, Nulook Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında hayata geçirildi.

 

 

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