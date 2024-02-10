  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Christian Breton: Genç ve parlak bir cilt  

En yenilikçi formüllere sahip Christian Breton ürünleri ile cildinize gençlik ışıltısını yeniden kazandırmaya hazır mısınız?

Christian Breton: Genç ve parlak bir cilt  

 

Cildinize dokunmanın ve güzellik ritüellerinizi zenginleştirmenin tam zamanı! Christian Breton, cilt bakımında yepyeni bir sayfa açıyor ve ışıltılı bir güzellik deneyimi sunuyor. İşte, mevsimsel bakımın incelikleri: 

Gündelik Işıltınız: 

Cildinizin derinliklerine inen bir ışıltı rüyası: Pure Glow Hyaluronic Nemlendirici! Bu mucizevi formül, cildinizi anında canlandırırken, mat ve yorgun bir cilt tonuna odaklanarak sağlıklı bir ışıltıyla parlamasını sağlıyor. DSH C N6 ve HMW HA hyaluronik asitleri, cildinizi nemlendirip, cilt tonunu eşitler ve dolgunluk kazandırır.  Christian Breton'un bu özel formülü, ışıltı rutininizi güçlendirmek ve cildinize günlük bir enerji dozu sağlamak için ideal bir kremdir. Mat ve yorgun ciltler için mükemmel bir seçenektir. 

Christian Breton: Genç ve parlak bir cilt  

 

Fiyatı: 3.500 TL 

Kent Yaşamının İzlerini Silin 

Omega Rich Detox Cream, Inca Inchi Yağı ve Fıstık Yağı ile cildinizi yoğun bir şekilde  nemlendirirken, yaşlanma belirtilerine karşı  kırışık oluşumunu önler. Litchiderm, Vitamin A ve Tocopherol Acetate gibi güçlü antioksidanlar içeren güçlü içerikleriyle Omega Rich Detox Cream etkinliği kanıtlanmış doğal içeriklerle formüle edilmiştir.  Cildinizi dış etkenlere karşı korurken; cildi nemlendirir, ince çizgilerin görünümünü önler ve elastikiyetini artırır. Omega Rich Detox Cream ile Şehir hayatının cildinizde bıraktığı izlere karşı savaş açın! 

Fiyatı: 4.200 TL 

Christian Breton ürünlerine eczanelerden ve dermoeczanem.com adresinden inceleyip satın alabilirsiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı
  Magazin

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin
  Magazin

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin

Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki
  Magazin

Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki

Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!
  Magazin

Genç model Pınar Tartan'ın çocukluk hayali gerçek oluyor!

Fashionist'te Alaii rüzgarı
  Magazin

Fashionist'te Alaii rüzgarı

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu
  Magazin

Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu