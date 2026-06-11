 Cevriye Müzikali ayakta alkışlandı

Kadınların yaşam mücadelelerini ve güçlü hikâyelerini sahneye taşıyan Cevriye Müzikali, Sancaktepe Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Başrollerini Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru'nun paylaştığı müzikal, güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra Melek Mosso ve Deniz Seki'nin etkileyici performanslarıyla büyük beğeni topladı.

ZAFER ERGİN: SÜNNET OLDUM

Geceye, usta oyuncu Zafer Ergin de izleyici olarak katıldı. Gazetecilerin sağlık durumunu sorması üzerine esprili bir yanıt veren Ergin, "Sünnet oldum" diyerek kahkahalara neden oldu. Ardından, mevsim geçişlerinde yaşanan rahatsızlıklara dikkat çekerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Gösteri öncesinde ve sonrasında kuliste samimi görüntüler yaşandı. Yapımcı ve başrol oyuncusu Larissa Lara Türközer, Melek Mosso ve Deniz Seki'nin sarılarak dans ettiği anlar geceye damga vurdu. İlk röportajını karavanda veren Deniz Seki ise gazetecilere esprili bir şekilde,"Yine kulis bornozumla yakaladınız. Ben çorap kadınıyım,"dedi.

Cevriye Müzikali'nde yer almanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Seki, şunları söyledi: "Ben de kendi hayat yolculuğundan geçmiş bir kadın olarak bu müzikalde yer almanın benim için anlamı çok büyük. Çok dramatik ve kadın gücü üzerine kurulu bir hikâye. Melek ve Fosforlu Cevriye ile aynı sahnede olmak büyük bir mutluluk. inşallah bu projeyle tüm Türkiye’yi gezeriz."

MELEK MOSSO: BU HİKÂYELERİ ANLATMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİM

Sahnedeki performansıyla izleyenleri duygulandıran Melek Mosso, projede yer almaktan duyduğu gururu dile getirdi. Mosso, duygularını şu sözlerle ifade etti: "O kadar mutlu ve heyecanlıyım ki hangi duygunun nereden geldiğini bilmiyorum. Bu işin içinde olmak benim için çok özel. Kadınların hikâyelerine ışık tutmak, onları görünür kılmak ve yaşananları yüksek sesle dile getirmek benim için çok önemli. Sahne aldığım her yerde kadınların yanında olmaya çalıştım ve bu konuda hiçbir zaman susmayacağım. Bu hikâyeleri anlatmaya devam edeceğiz. Bu yüzden bu projenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum."



LARİSSA LARA TÜRKÖZER: NEDEN SİNEMA FİLMİ OLMASIN?

Gecenin dikkat çeken açıklamalarından biri de projenin yapımcısı ve başrol oyuncusu Larissa Lara Türközer'den geldi. Başarılı oyuncu, Cevriye Müzikali'nin ilerleyen dönemde beyaz perdeye taşınabileceğinin sinyalini verdi. Türközer, "Üç hayal bir araya geldi ve bugün o hayallerin gerçekleştiğini görüyoruz. Neden bir sinema filmi olmasın? Bu kadar güzel kadınlarla böylesine güçlü bir hikâyeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak harika olur," sözleriyle projenin geleceğine dair heyecan yarattı.

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