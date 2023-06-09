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Cem Karaca'nın hayatının anlatacağı filmde Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynayacak

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'nın hayatını anlatacağı filmde Karaca'yı oynayacak. İşte detaylar...

Cem Karaca'nın hayatının anlatacağı filmde Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynayacak

Sina Koloğlu'nun haberine göre; Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin sete çıkış tarihi ve başrol oyuncusu belli oldu. Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynayacak.

Cem Karaca'nın hayatının anlatacağı filmde Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynayacak
Duyduğuma göre anlaşmanın haftaya yapılması bekleniyor. Filmi Yüksel Aksu çekiyor. Bu konuda haberler çıkmıştı. Hatta Cem Karaca'yı Erdal Beşikçioğlu'nun oynayacağı yazılmıştı.

Cem Karaca'nın hayatının anlatacağı filmde Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynayacak
Kulağıma gelen bilgilere göre son durum şöyle; çekimler ağustos sonu başlayacak vizyona giriş, ocak ayı olarak hedefleniyor. Yapım şirketi Fikir Harika Production. Dilberay ve Barış Akarsu işini yapmışlardı.

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