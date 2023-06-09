Sina Koloğlu'nun haberine göre; Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin sete çıkış tarihi ve başrol oyuncusu belli oldu. Karaca'yı İsmail Hacıoğlu oynayacak.



Duyduğuma göre anlaşmanın haftaya yapılması bekleniyor. Filmi Yüksel Aksu çekiyor. Bu konuda haberler çıkmıştı. Hatta Cem Karaca'yı Erdal Beşikçioğlu'nun oynayacağı yazılmıştı.



Kulağıma gelen bilgilere göre son durum şöyle; çekimler ağustos sonu başlayacak vizyona giriş, ocak ayı olarak hedefleniyor. Yapım şirketi Fikir Harika Production. Dilberay ve Barış Akarsu işini yapmışlardı.

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