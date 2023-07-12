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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde flaş gelişme

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan evlilik haberi bekleniyordu ancak ikili arasında kriz çıktı. İşte haberin detayları...

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde flaş gelişme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl aşk yaşamaya başlamış ve ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı. Çok iyi anlaşan ikili hakkında bu yaz evlenecekleri iddiası bile gündeme geldi.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde flaş gelişme

Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin’le Kaş’a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz‘ün ilişkisine nazar değdi. Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu’nun ise fotoğrafları kaldırmadığı görüldü. İkilinin birkaç gün önce ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

 

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