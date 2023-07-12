Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu cephesinde flaş gelişme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz geçen yıl aşk yaşamaya başlamış ve ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı. Çok iyi anlaşan ikili hakkında bu yaz evlenecekleri iddiası bile gündeme geldi.

Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin’le Kaş’a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz‘ün ilişkisine nazar değdi. Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu’nun ise fotoğrafları kaldırmadığı görüldü. İkilinin birkaç gün önce ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

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