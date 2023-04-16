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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor!

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu, yaz sonuna kadar nikah masasına oturacak. İşte haberin detayları...

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor!

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ,geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı. Mutluluk pozlarını zaman zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik yoluna girdiği öğrenildi. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine "Yuva kurmak istiyorum" dediği iddia edildi. Hatta 40 yaşındaki güzel oyuncunun çocuk sahibi olma istediği de gelen iddialar arasında...

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor!
Son olarak siyah beyaz aşk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftin evlilik yoluna girdiği ileri sürüldü... Takvim'in haberine göre; çift yaz sonuna kadar nikah masasına oturacak..

 

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