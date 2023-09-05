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Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Sevilen şarkıcı Cem Adrian, İzmir konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarına ve sahneye arkalarını dönmelerine çok sinirlendi. Saygı duyulmasını istediğini söyleyen Adrian "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek dinleyicileri azarladı.

Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Melih Gökçek'in paylaşımı sonrası Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Cem Adrian yoğun konser maratonuna devam ediyor.

Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

Başarılı şarkıları ve muhteşem sesiyle hayranlarını mest eden Cem Adrian'ı İzmir konserinde kızdırdılar.

Şarkı arasında hayranlarının bazı hareketlerinden rahatsız olan şarkıcı şarkı arasında sitem etti.

Cem Adrian konserde böyle sitem etti: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil

HAYRANLARINDAN ALKIŞLA DESTEK

"Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyen Adrian devamında ise "Ben şarkı söylerken saygı göstermek zorundasınız. Muhabbet etmek isteyen arkadaşlar muhabbet edecek o kadar çok yer var ki" dedi.

Cem Adrian'ın sözleri konsere gelenlerden alkış aldı.

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