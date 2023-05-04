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Cansu Taşkın sezonu Bodrum'da açtı

Manken ve oyuncu Cansu Taşkın iş yoğunluğuna ara vererek dinlenmek için Bodrum Azka Otel'e geldi.

Cansu Taşkın sezonu Bodrum'da açtı

Podyumlarda adından söz ettiren ve oyunculuğuyla da göz dolduran Cansu Taşkın şimdilerde şarkıcılıkla yaza bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

Cansu Taşkın sezonu Bodrum'da açtı

Yoğun iş temposuyla çalışan Taşkın kısa bir süre işlerine ara vererek dinlenmek için Bodrum'a kaçtı.

Cansu Taşkın sezonu Bodrum'da açtı

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de konaklayan Taşkın, deniz sezonunu açmak için yaptığı ilk denemede ''Evet hava çok güzel sıcak ama su hala soğuk. Neyse en azından suya ayaklarımı soktum.'' diyerek bir süre suda kaldıktan sonra güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.Cansu Taşkın sezonu Bodrum'da açtı

 

 

 

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