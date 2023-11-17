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Can Temiz'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

Türk rock müziğin başarılı isimlerinden Can Temiz, Unutuyorum Ne Kadar Acıttığını isimli yeni teklisini 17 Kasım tarihinde Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.  

Can Temiz'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

Söz ve müziği Can Temiz'e ait olan şarkının prodüktörlüğünü Can Temiz ile Ali Rıza Şahenk beraber üstlendi. Mix ve mastering çalışmaları da Ali Rıza Şahenk tarafından gerçekleştirilen şarkı, Can Temiz'in Model zamanında söz beste çalışmalarına imza attığı ve kültleşen birçok şarkısını anımsatan yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Can Temiz'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu


Melodik altyapısı ile dinleyiciyi etkisi altına alan Unutuyorum Ne Kadar Acıttığını şarkısı, klasikleşen bir Can Temiz balladı olarak karşımıza çıkıyor.

 

Can Temiz'in yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

Sanatçı, yeni şarkısı ile ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle aktarıyor: ''Sevmek, bir çiçeği sulamak gibi bitmeyen bir özen, ilgi ve emek demek. Sevdiğin bir şeyin canını yakmaması bu yüzden imkansız. Sevmek canının yanmasını göze almak demek. Bu yüzden ağlamak sevmenin olmazsa olmaz bir parçası. Yine de her seferinde sevmek kaçınılmaz. Sevmek zorundayız, yoksa yaşanmaz. Her seferinde ne kadar acıttığını unutmasak sil baştan başlayamayız.

Daha sakin ve derin suları ziyaret ettiğim 'Göğün Sonu Yerin Dibinde, Yerin Dibi Göğün Sonunda' yolculuğunun melankolik tarafını temsil eden 'Yerin Dibi Göğün Sonunda' EP’sinin ilk şarkısı 'Unutuyorum Ne Kadar Acıttığını' oldu.''

Can Temiz'in yeni şarkısı Unutuyorum Ne Kadar Acıttığını, Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!

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