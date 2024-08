Calvin Klein’ın yeni kampanyasının yıldızı Greta Lee oluyor

Mert Alaş tarafından yönetilen ve fotoğraflanan kampanya, Greta’nın gündelik anlarını yeni bir bakış açısıyla ele alıyor. Markanın en yeni iç giyim koleksiyonuyla kamera karşısına geçen Greta, sabah güneşine karşı adım attığı ilk anlardan itibaren güçlü, cazibe dolu ve özgün stiliyle dikkat çekiyor. The Go-Go's'un "We Got the Beat" şarkısının ritmine göre hazırlanan kampanya filmi, yeni sezonun enerjisine ve iddialı stiline odaklanırken, ışık oyunlarıyla güçlendiriliyor.

Greta Lee bu iş birliği hakkında “Bu kampanyanın bir parçası olmak benim için çok anlamlı çünkü gerçekten kendim olabildim ve daha önce hiç göstermediğim bir yanımı ortaya koyabildim.” diyor ve ekliyor “Mert ve Calvin Klein ekibiyle çalışırken, neredeyse tamamen iç çamaşırıyla poz verdim. Çekimlerde kendime, hayatıma, aileme ve bedenime duyduğum güveni, gücü ve minnettarlığı hissettim. Bu benim için radikal ve duygusal bir deneyimdi ve ortaya çıkan işten gurur duyuyorum.”

Sonbahar 2024 Koleksiyonu, sonbaharın enerjisinden ilham alıyor ve günün ilk ışıklarından gecenin karanlığına kadar şehir manzarasının mimari dokularını ve renk paletini Calvin Klein stillerine aktarıyor. Calvin Klein Sonbahar 2024 iç giyim koleksiyonu, modern detaylarla markanın kült parçalarına yeni bir enerji katıyor. Modern Cotton Air, markanın ikonik iç giyim parçalarını hafif modal karışım ve nefes alabilen file astar ile güncelliyor, Modern Cotton Lace renkli tasarımlarını konfor ve esneklik ile birleştiriyor. Yeni Tonal Logo stilleri, sezon renklerinde mat parlak olarak yer alıp, zarafet ve konforu buluşturuyor. Sheer Marquisette'in dantel tasarımı, kot ve poplin kumaş şortlarla kombinleniyor.

Calvin Klein'ın Sonbahar 2024 kampanyası sezon boyunca yayınlanacak. Kampanya şafaktan gün batımına kadar tüm anlarda dinamikliği vurgularken, markanın zamansız parçalarına dikkat çekecek.

