 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması' 6 Kasım'da vizyonda

Yapımcılığını SugarWorkz, TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’nın çekim maratonu sürüyor.

6 Kasım’da sinema salonlarında yerini alacak filmin İstanbul'daki çekimleri tamamlandı.

Çakallar, hikâyenin geri kalan bölümünü çekmek için seti Almanya'nın Berlin şehrine taşıdı. Berlin çekimlerinden ilk kareler de paylaşılırken ekip, maceranın bir sonraki etabı için Stuttgart'a hazırlanıyor.

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu komedi serisi olarak kayıtlara geçen Çakallarla Dans’ın sekizinci filmi ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’nın çekimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Seti Almanya’ya taşıyan ekip, hikâyeyi Berlin ve Stuttgart etabında devam ettirecek. Berlin’de “motor” diyen oyuncu ve teknik ekip dış mekân çekimleri sırasında Türk ve Alman vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

SERİNİN EN EĞLENCELİ MACERASI GELİYOR

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosunu Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin kaleme aldığı, genel koordinatörlüğünü ise Hülya Şeker'in yürüttüğü filmde; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer, Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun, Tanju Bilir, Ceyhun Yılmaz, Mazlum Sümer ve Murat Çelik rol alırken, Sergen Deveci, Nazlı Senem Ünal, Cemal Hünal, Yoshi Enomoto, Mert Fırat ve Ertuğrul Postoğlu ise konuk oyuncu olarak izleyiciyle buluşuyor. Sınırları aşan hikâyesiyle seriye yepyeni bir soluk getirecek olan film, yüksek temposu, sürprizlerle dolu kurgusu ve bol kahkahalı sahneleriyle izleyiciyi bu kez uluslararası bir maceraya davet ediyor.

‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’nın konusu ise kısaca şöyle: Yıllardır birlikte türlü belaların üstesinden gelen Çakallar ekibi, hayatlarında yeni bir düzen kurmaya çalışırken gizemli bir şekilde kaçırılarak kendilerini Almanya yolunda, bir insan kaçakçılığı ağının ortasında bulur. Şerafettin Top Müller'in planları doğrultusunda başlayan bu absürt yolculukta Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi; hem aralarındaki kırgınlıklarla yüzleşmek hem de farkında olmadan dahil oldukları uluslararası bir suç organizasyonunun içinde hayatta kalmak zorunda kalır. Çakalların bilmedikleri topraklarda itaat etmekten başka seçenekleri yoktur. Şerafettin'in annesi ve aynı zamanda insan kaçakçılığı çetesinin lideri olan Yenge'nin kurduğu düzende ayakta kalmaya çalışırlar. Şerafettin'in üvey kız kardeşi Maria Nur ise çeteyi çökertmeleri şartıyla onlara yardım eder. Finalde ise Çakalları çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Yıllardır adını duydukları Dayıoğlu sonunda karşılarındadır. Kahramanlarımız, içine düştükleri bu büyük oyundan kurtulmaya çalışırken dünya çapında ses getirecek büyük bir planı bozmaya hazırlanırlar.

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