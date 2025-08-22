Çakal, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldı. Rapçi, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı.



Konserin bitiminde sahneden ayrılan sanatçıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Rapçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.