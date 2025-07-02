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Burcu Özberk'in AVM tarzı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in AVM tarzı... İşte detaylar...

Burcu Özberk'in AVM tarzı

Burcu Özberk, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

 Burcu Özberk'in AVM tarzı

Öğle saatlerinde küçük dostu ile birlikte geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp köpeği ile birlikte poz verdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Burcu Özberk, "Dijital platforma 8 bölümlük bir dizi çektik, şimdi ise dinleniyorum tatil yapacağım, ülkemde tatil yapmak gibisi yok her yeri cennet" açıklamasında bulundu. Neşeli halleri şık alışveriş tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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