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Burak Özçivit'in Rusya önlemi!

Burak Özçivit'in Rusya önlemi! İşte detaylar...

Burak Özçivit'in Rusya önlemi!

Burak Özçivit, Rusya'ya gitti.

Burak Özçivit'in Rusya önlemi!
Moskova yolcuğu öncesi fotoğraflarını paylaşan oyuncunun, soğuk hava için önlemi dikkat çekti.

Burak Özçivit'in Rusya önlemi!
Eksi 5 derece olan Moskova için Özçivit'in başına taktığı heybetli kürkü dikkat çekti.

 Burak Özçivit'in Rusya önlemi!

Özçivit'in bir karede tişörtle olması da dikkat çeken kareler arasında yerini aldı.

Burak Özçivit'in Rusya önlemi!
Oyuncunun paylaştığı

 Burak Özçivit'in Rusya önlemi!

karelere beğeni yağdı.

 

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