 Burak Özçivit'in Rusya önlemi!

Burak Özçivit, Rusya'ya gitti.



Moskova yolcuğu öncesi fotoğraflarını paylaşan oyuncunun, soğuk hava için önlemi dikkat çekti.



Eksi 5 derece olan Moskova için Özçivit'in başına taktığı heybetli kürkü dikkat çekti.

Özçivit'in bir karede tişörtle olması da dikkat çeken kareler arasında yerini aldı.



Oyuncunun paylaştığı

karelere beğeni yağdı.

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