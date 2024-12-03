 Burak King'den yeni hit

Türkçe rap müziğin sevilen ismi Burak King, yeni şarkısı “Bize Ne Kaldı” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.



Formuna Medya etiketiyle yayınlanan şarkı, yalnızca bir aşk hikayesini değil,

aynı zamanda toplumsal yaraları da dile getiriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.