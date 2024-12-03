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Burak King'den yeni hit

Burak King'den yeni hit. İşte detaylar...

Burak King'den yeni hit

Türkçe rap müziğin sevilen ismi Burak King, yeni şarkısı “Bize Ne Kaldı” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Burak King'den yeni hit
Formuna Medya etiketiyle yayınlanan şarkı, yalnızca bir aşk hikayesini değil,

 Burak King'den yeni hit

aynı zamanda toplumsal yaraları da dile getiriyor.

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