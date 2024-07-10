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Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Şaban Sevinç ile tartışan ve stüdyoyu terk eden Buket Aydın'ın saatinin fiyatı dudak uçuklatıyor.

Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor

 

TV100 ekranlarında katıldığı programda Şaban Sevinç ile tartışan ve stüdyoyu terk eden Buket Aydın'ın saatinin fiyatını duyanlar inanamıyor.

Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor

PROGRAMI TERK ETMİŞTİ

TV100 ekranlarında "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Buket Aydın ve Şaban Sevinç arasında gerginlik yaşandı.

Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sevinç'in "Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor." sözleri üzerine Aydın öfkelendi ve "Ben kredi kartıyla saat almadım Şaban Bey. Sürekli kredi kartı, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılıyor. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç. Kim yönlendiriyor seni. Ben bu yayını terk ediyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.

Buket Aydın’ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medya bunu konuşuyor

DEĞERİ 2 MİLYONU AŞIYOR 

Tartışma alevlenirken Aydın'ın programda taktığı saatin fiyatı da gündem oldu. Patek Philippe Nautilus marka saatin değeri 88.453 dolar, yani yaklaşık 2 milyon 800 bin TL olduğu ortaya çıktı. Bu durum, sosyal medyada Aydın'a yönelik yeni bir eleştiri dalgasına yol açtı.

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