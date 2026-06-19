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Yonca Lodi: Nota bilmiyor şarkı söylüyorlar!

Şarkıcı Yonca Lodi, yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin’in üstlendiği TRT Radyo 1’deki Kum Saati programına konuk oldu.

Yonca Lodi: Nota bilmiyor şarkı söylüyorlar!

 

TRT Radyo1'de yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programının bu haftaki konuğu uzun bir aradan sonra Murat Güneş ile birlikte düet yaptığı " İncir Ağacı" şarkısıyla dinleyicinin karşısına çıkan Yonca Lodi'ydi.  

Yonca Lodi: Nota bilmiyor şarkı söylüyorlar!

ÖNCE MÜZİĞİ REDDETTİM  

Oylum Seçin'in "Uzun bir aradan sonra Murat Güneş ile düet yaptığınız 'İncir Ağacı' adlı şarkıyla karşımıza çıktınız. Sektöre hızlı bir geri dönüş çalışmaları mı başladı? " sorusuna Yonca Lodi "Aslında lise yıllarında müziği reddedip, sonra usta isimlerden eğitim alıp, başarılı geçen müzik kariyer sonrası tekrar üretmek için mola verdim diyebiliriz. Yeni şarkı kısa zamanda gelecek" cevabını verdi. 

Yonca Lodi: Nota bilmiyor şarkı söylüyorlar!

ŞİMDİKİLER ÜNLÜ OLMAYI SEVİYOR  

Oylum Seçin'in "Yeni nesli nasıl buluyorsunuz?" demesine karşılık Lodi "Şimdikiler ünlü olmayı seviyor. Sporcu, müzisyen, oyuncu olmayı değil sadece ünlü olmayı seviyorlar. Nota bilmiyor, şarkı söylüyorlar" dedi.

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