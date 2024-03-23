Seda Akgül'den Buket Aydın çıkışı: Beni susturmak istedi!

Medya sektöründeki bazı kadınların patronlarına dişil enerjilerini verdiğini söyleyen Akgül, ''Bizim sektörde kadının dişisi makbul. Kendini yenilemeyen kadınlardan söz ediyorum. Kafalarını değil, estetik ile suratlarını yeniliyorlar. Bunlar artık kendilerini sunamadıkları zaman başkalarını sunuyorlar medya patronlara.'' dedi.

Özcan Beylan ve Sevtap Gül'ün sunuculuğunu üstlendiği programda konuşan Seda Akgül'ün ifadeleri şöyleydi;

'BİZİM SEKTÖRDE KADININ DİŞİSİ MAKBUL!'

''İnsan gururu için yaşar. Ben yalaka olsaydım çok maaşla çok işim olurdu. Beni haberlerden aldılar, magazin programı da sunmak zorunda kaldım. Kısmetse Olur çıktı. Yakıt, elektrik, su, kira... Ne yapacaktım? O zaman sosyal medyadan da para gelmiyordu. Ben apolitik biriyim zaten. Muhalefeti de yeriyorum ben. Bir kadın sektörde güzel ve aptal olacak ya da aptalı oynayacak. Patronlara dişi enerjisi verecek. Ya da bir kadın çirkin, zeki ve ekran arkasında olacak. Medya patronu kadın olması çok zor. Benim gibi bir kadın çalıştı, 3-5 dil dil bildi, çalıştı, çabaladı gel demezler. Bizim sektörde kadının dişisi makbul. Bazıları var böyle raf ömrü bitmiş. Yaş için söylemiyorum. Kendini yenilemeyen kadınlardan söz ediyorum. Kafalarını değil, estetik ile suratlarını yeniliyorlar. Bunlar artık kendilerini sunamadıkları zaman başkalarını sunuyorlar patronlara. Bunların tüyosu budur net. Patronlara, yukarıya başka insanları servis ediyorlar. Televizyon sektörü ahlakıyla meşhur bir sektör değildir. Sacit Aslan'a, Ali Eyüboğlu'na sorun. Bilmeyen var mı? Kadın programlarının hepsi ucube şov!''

BUKET AYDIN BENİ SUSTURMAK İSTEDİ!

İlk kez burada söylemiş olayım. Bana uzaklaştırma aldı. Konuşmayayım, haber yapmayayım diye. Hatta bana uzaklaştırma almak istiyor önce reddediliyor. Gazeteci olduğum için. İnadına tekrar başvuruyor. Bu savcıya göre değişiyor. İkincisinde alıyor ama direk uzaklaştırma değil, iletişim ihlali hakkında konuşmama falan... Olumsuz hiçbir şey söyleyemem o sebepten. Beni susturmak istedi. Üstelik ben herhangi bir televizyon programında çalışmazken. Ben magazin programı sunduğum dönemde sadece bu konuyla ilgili değil. DM'den yazarlar. Dava açılırsa böyle bir şey için şahit çağırırım kaybeden kim olur bilemem artık.

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