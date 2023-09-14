 Buket Aydın ticarete atıldı! Yeni işini duyunca çok şaşıracaksınız!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü spiker Buket Aydın, Nişantaşı'nda görüntülendi.





GÜZELLİK MERKEZİ AÇIYOR



Güzellik merkezi açacağını söyleyen Aydın, "Benim yapmadığım ama çok da ilgilendiğim bir şey... Google'a, 'Buket Aydın estetik' yazınca önceki ve sonraki halim çıkıyor. Önceki halden sonraki hale nasıl geldik ve güzelliştiğimi diğer kadınlara da anlatmak istiyorum. En geç 15 gün sonra açılacak. İsmi Buket Aydın Beauty... Altunizade'de olacak merkez... Kendi keyif aldığım bir alanı ticarete haline dönüştürmek istedim. Teklif çok geliyordu duyarsız kalamadım. Ekibime ve kendime güveniyorum" dedi.

BENİ SEVMEYEN KİTLE VAR



Son dönemde aksesuar ve saatiyle konuşulmasına spiker, "Herkes istediğini takar. Saçma bir muhabbet... Ben de diğer gazetecilerin mal varlığını çıkarsam, oo neler çıkar. Evler ve arabalar... Herkes birbirini konuşacaksa yanmışız. Zaten bunu gazeteci arkadaşlar konuşmuyor. Beni sevmeyip hedef haline getiren birkaç tip var, onlar konuşuyor. Hiç umursamıyorum. Beni seven bir kitle var. Beni sevmeyenler kendi sevdiklerini takip etsin" diye konuştu. Yüzüğüyle dikkat çeken Aydın, "Evlilik yüzüğü değil. Özel hayat konuşmuyorum. Bilen biliyor, hayatımda biri olup, olmadığını" dedi.







Buket Aydın, sosyal medya hesabından, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" diye yazdı.





ÜLKE TWİTTER'DAKİ 10 BİN TWEET'LE DÖNMÜYOR



Spiker, "Voleybol Milli Takımımız ile gurur duymama imkanı var mı? Kızlarımın hepsi birbirinden akıllı ve başarılı... Maçı çığlık çığlığa izledim. Söz Ebrar'a gelecek biliyorum. Güzel bir kardeşimiz. Yolu açık olsun. Attığım tweet'te hiçbir şey yoktu. Yaşı küçük olduğu için üzerine gidildikçe verdiği tepkilerin nereye gideceğini düşünmeden veriyordu. Orada isim kullanıldı ve sembol bir isimdi. O aslında bir kişiye söylemeye çalıştı. Ben Ebrar'ın üzerine gidilmemesi gerektiğini söyledi. Muhalefette bir kanat var, onların içinde sert bir taraf var. Bunlar beni sevmiyorlar, hiç umrumda değiller. Ben de onları sevmiyorum. Onlar her şeyi farklı noktaya çekmeye çalışıyorlar. Bu ülke Twitter'deki 10 bin tweet'le dönmüyor. Öyle yerlere gidiyorum ki sokakta yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un bir Twitter kullanıcısına, "Boş yapma Abdülhamid" yazısı için Buket Aydın, sosyal medya hesabından, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine geldikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" diye yazmıştı.

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