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Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması

Buğrahan Tuncer ile evlilik hazırlığında olan Eda Ece, düğün alışverişine çıktı. İşte haberin detayları...

Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması

Buğrahan Tuncer ile evlilik hazırlığında olan Eda Ece, düğün alışverişine çıktı. Eda Ece, ablası Esra Hanım ile birlikte önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aracını Nişantaşı City’s valeye bırakan Eda Ece, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması

6 yıl sonra final yapan dizi hakkında konuşan Eda Ece, “Dizi bitti. Çok güzel veda ettik. Alnımızın akıyla çok başarılı olduk. Birbirimizi çok sevdik, çok da güzel bir settik. Deprem döneminde ekip olarak elimizden geleni yaptık. Ülkeyi 6 yıl eğlendirdik. Şimdi bir düğün var. Onu da aradan çıkarayım, sonra tatil” dedi.

Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran’da dünya evine girmeye hazırlanan Eda Ece, düğün hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Ablası ile alışverişe çıkan oyuncu, “Ablamla ufak tefek şeyleri almaya geldik. Düğünle ilgili sürprizleri bozmak istemiyorum. Normal bir düğün olacak. Çok aşırı bir gelinlik giymeyeceğim. Beğendiğim gelinliği aldım” diye konuştu.

Buğrahan Tuncer ile evlenmeye hazırlanan Eda Ece'den düğün açıklaması

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