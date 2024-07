Bozcaada Caz Festivali “Miselyum” temasıyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor 

Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen Keşif etkinlikleriyle de katılımcılarına zengin bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, 6-7-8 Eylül 2024 tarihleri arasında sekizinci kez yola çıkıyor. Bu yıl biyoçeşitliliğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın da doğal bir modeli olan “Miselyum” temasını odağına alan festival, katılımcılarını bu yaklaşım çerçevesinde, birlikte büyümenin, dönüşmenin ve yaratmanın gücünü keşfe davet ediyor. 3dots ve allaturca tarafından 6-7-8 Eylül tarihlerinde caz ritimlerinin hayatın her alanında kurduğu bağlantıları ve açtığı yeni yolları ada ruhuyla harmanlayacak.

Bu yıl sekizinci kez misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Bozcaada Caz Festivali’nin kurucularından Çağıl Özdemir, festivale dair; “Festivalin sekizinci yılında, gücünü kurduğu bağlardan alan Bozcaada Caz Festivali’nin bu seneki Miselyum temasıyla bu bağları nasıl güçlendirebileceğimizi ve birbirimizden öğrenmeye devam ederken paydaşlarımızın arasında organik ve dinamik bir etkileşim ağını nasıl kurabileceğimizi keşfetmek için çok heyecanlıyız.’’ ifadelerini kullanırken, festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral festivalle ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Kültür ve sanatın sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir olması Paribu için son derece önemli. Kurulduğumuz günden bu yana kültür sanat alanını sahipleniyor ve ona destek veriyoruz. Bu doğrultuda kolektif bilinci, sürdürülebilirliği ve sanatın pek çok dalını destekleyen Bozcaada Caz Festivali’nin 8. yılında da bu önemli festivalin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Festivalin lansman partisine katılan Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, festivale ilişkin; “Bozcaada Caz Festivali, adanın değerine değer katan sayılı organizasyondan birisidir. Caz müzik de Bozcaadaya çok yakışıyor. Bu sene sekizinci defa hem Bozcaadalıları hem de farklı illerden katılımcıları ağırlamaya hazırlanan festivalin sürdürülebilirliği bizler için de çok kıymetli. Dilerim ki festival uzun yıllar boyunca adada varlığını sürdürerek, ada halkını ve ada kültürünü de içine katarak 10 yıllara, 20 yıllara ulaşan nice programı hayata geçirmeye devam eder.”

Cazın etkisi: Bozcaada Caz Festivali’nden “etki” raporu

Bozcaada Caz Festivali, OECD tarafından 2023 yılında yayınlanan “Kültür, Spor ve İş Etkinliklerinin Etkisi Nasıl Ölçülür” (How To Measure The Impact of Culture, Sports and Business Events) başlıklı etki ölçümü rehberi odak alınarak gerçekleştirilen ve bu rehber baz alınarak yapılan ilk çalışmalardan biri olma niteliği taşıyan “Etki Raporu”nun verileri de festival lansmanında katılımcılarla paylaştı. Bozcaada Caz Festivali’nin etki raporunun tamamı ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Gerçekleştirilen etki çalışmasında, ekonomik, çevresel ve sosyal etki ayrı başlıklar altında ve ayrı göstergeler ile ele alınırken bu üç başlığın birbiri ile örtüştüğü alanlara dair ek analizler de gerçekleştirildi. OECD kılavuzunda yer alan ‘diğer’ kategorisi ise bu çalışma kapsamında ağırlıklı olarak kültürel etki başlığı altında değerlendirildi.

Bu yıl sekizinci edisyonunu gerçekleştiren Bozcaada Caz Festivali, gerçekleştirildiği ilk günden bu yana adada yarattığı ekonomik ve sosyal hareketlenme ile de önemli bir etkiye sahip. Festival, sunduğu müzik programının yanı sıra yürüttüğü “Keşif” programıyla adaya yayılan atölye çalışmaları, geziler, networking etkinlikleri, paneller ve tartışma oturumları gerçekleştirerek toplumsal cinsiyet, ekolojik dönüşüm ve toplumsal kapsayıcılık alanlarında savunuculuk yapmaya devam ediyor.

Çeşitliliğin, sürdürülebilirliğin, dayanıklılığın doğal bir modeli: “Miselyum”

Bozcaada Caz Festivali sekizinci edisyonunda misafirlerini iç içe geçmiş ağların dünyasına adım atmaya davet ederek “miselyum” teması etrafında birleşiyor. Ekosistemler için besinleri ve bilgileri taşıyan, çevreleriyle sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olan yeraltı ağları olan miselyumlardan ilham alan festival, “Biz ne tür ağların üyesiyiz?”, “Parçası olduğumuz topluluklar ile birbirimizi karşılıklı olarak nasıl etkiliyoruz?”, “Bu simbiyotik ilişkide birbirimizi nasıl daha iyi besler, çeşitliliği ve dayanıklılığı nasıl destekleriz?” sorularının peşinden giderek katılımcılarını doğanın karmaşık bağlantılarını ve topluluklarımızdaki benzer yapıları keşfetmeye davet ediyor.

Kurulduğu ilk yıldan beri birbirinden farklı disiplinlerden sanatçı ve alanında uzman isimleri bir araya getiren Bozcaada Caz Festivali, bu sene de, çeşitliliğin ve etkileşimin bir arada nasıl daha güçlü bir bütün oluşturduğunu tartışmayı amaçlayarak birlikte büyümenin, dönüşmenin ve yaratmanın gücünü peşine düşüyor ve tıpkı miselyum gibi bilgi akışı, yenilikçi fikirlerin yayılması ve kültürel alışveriş gibi temalar etrafında merkeziyetsiz, esnek ve dayanıklı yapılar oluşturmayı hedefliyor.

Bağ bozumu telaşına karışan caz ritimleri artık bir ada klasiği

Festivalin ilk günü, Türkiye, Fransa ve Almanya sahnelerinden isimler sahnede olacak. Kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle Türkiye’deki caz vokaline yeni bir soluk getiren ve son zamanlardaki üretimleriyle cazın sınırlarını genişleten şarkıcı, şarkı yazarı, tasarımcı ve multidisipliner sanatçı Deniz Taşar, elektronik unsurlarla cazı buluşturan Fransız-İsviçreli saksofoncu Léon Phal ve caz, funk, pop ve rock müziklerini dikkat çeken tekniğiyle bir araya getiren Alman davulcu, besteci, solo müzisyen ve müzik eğitimcisi Anika Nilles / Nevell müzik severlerle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde, Türkiye sahnesiyle bu sefer de Hollanda ve Lüksemburg buluşacak. Bozcaada Caz Festivali’nde ilk kez sahne alacak, geleneksel cazın zengin mirasını modern dokunuşlarla birleştiren ve trompette Oğuz Can Bilgin, piyanoda Çağan Irmak Koç, bas gitarda Mine Yiğitbaşı ve davulda Öner Karaçuha’dan oluşan Öner Karaçuha Quartet, melodik ve elektronik müziklerle tüm festival katılımcılarını harekete geçirecek olan KLEIN, bir festival klasiği haline gelen ve bu sene Önder Focan önderliğinde Alper Yılmaz, Monika Bulanda, Adem Gülşen, Anıl Şallıel ve Barış Doğukan Yazıcı’yı özel bir projeyle bir araya getiren Bozcaada Ensemble, son olarak da Türkiye’de yıllardır hayran biriktiren ve geçtiğimiz 20 yıl boyunca elektronik müziğin yenilikçi sularını keşfe çıkan Hollandalı Kraak & Smaak (Live) festivalin ikinci gününde adaya müziği yayan isimler olacak.

Bozcaada Caz Festivali’nin son gününde ise kuzey cazını indie türüyle bir araya getiren, coğrafi sınırları ve türler çizgilerini tanımayan, doğaçlama odaklı işleri büyük takdir toplayan Danimarkalı topluluk Girls in Airports, müziklerini adaya en çok yakıştırdığımız projelerden birisi olan Cenk Erdoğan Trio, hip-hop ve caz müziğini harmanlayan piyanist, besteci, multi-enstrümentalist, rap sanatçısı ve yapımcı olarak pek çok tanınmış sanatçıyla çalışan Londra çıkışlı Alfa Mist sahne alacak. Bu sene canlı müzikler sonrasında DJ sahnesini teslim alarak dans pistini hareketlendiren isim ise Childplay olacak.

6 Eylül Cuma

Anika Nilles / Nevell (DE)

Deniz Taşar

Léon Phal (FR)

7 Eylül Cumartesi

Bozcaada Ensemble (Önder Focan, Alper Yılmaz, Monika Bulanda, Adem Gülşen, Anıl Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı)

Kraak & Smaak (NL)

KLEIN (LU)

Ömer Karaçuha Quartet

8 Eylül Pazar

Alfa Mist (UK)

Cenk Erdoğan Trio

Girls in Airports (DK)

DJ Set: Childplay

Festivalin geçtiğimiz senelerde hızla tükenen biletleri şimdi satışta!

Paribu ana sponsorluğunda, Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here, CarrefourSA, Tchibo, Kale Grubu ve Jotun’un katkılarıyla, 3dots tarafından gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali’nin sekizinci edisyonunun erken dönem kombine biletlerine şimdi Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

Festivalle ile ilgili duyuruları bozcaadacazfestivali.com adresi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

