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Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi

2022'nin ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, boşanmaya karar verdi. İşte haberin detayları...

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmayla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi
Geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı, ortak bildiri yayınladı.

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi
Evlilikteki krizi çözemeyen ikili, boşanmaya karar verdi.

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi
Eşi Oğuzhan Koç'la yaşadığı evden ayrılan Özdemir, şarkıcının başrolünde oynadığı 'Özür Dilerim' filminin galasına da gitmemişti.

Boşanmaya karar veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ilk açıklama geldi

İkili, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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