Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmayla ilgili ilk açıklamayı yaptı.



Geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı, ortak bildiri yayınladı.



Evlilikteki krizi çözemeyen ikili, boşanmaya karar verdi.



Eşi Oğuzhan Koç'la yaşadığı evden ayrılan Özdemir, şarkıcının başrolünde oynadığı 'Özür Dilerim' filminin galasına da gitmemişti.

İkili, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.