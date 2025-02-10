 Boşanma kararı alan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı barıştı!

Dört yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı boşanma kararı almıştı. Çift, barıştı.



Makal, eşiyle el ele karesini paylaşarak, kalp emojisi koydu.

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