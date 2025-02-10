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Boşanma kararı alan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı barıştı!

Boşanma kararı alan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı barıştı! İşte detaylar...

Boşanma kararı alan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı barıştı!

Dört yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı boşanma kararı almıştı. Çift, barıştı.

 Boşanma kararı alan Şilan Makal ile futbolcu Şener Özbayraklı barıştı!


Makal, eşiyle el ele karesini paylaşarak, kalp emojisi koydu.

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