  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi

Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi

Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Nihan Akın, geçtiğimiz akşam Bodrum Azka Otel Yaz Konserleri serisinde sahneye zarafeti ve güçlü sesiyle çıkarak misafirlere büyüleyici bir gece yaşattı.

 Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi

Sahneye şık ve zarif kıyafetiyle çıkan Nihan Akın, enerjisi ve samimi tavırlarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı. Repertuvarında hem kendi sevilen şarkılarına hem de geçmişten günümüze uzanan hit parçalara yer veren sanatçı, Bodrum’un sıcak yaz akşamına müzik dolu bir atmosfer kattı.

 Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi


Azka Otel’in muhteşem deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen konserde misafirler, romantik melodilerden hareketli ritimlere kadar geniş bir yelpazede müzikle buluştu.

 Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisi

Gecenin sonunda Nihan Akın, yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrılırken, dinleyiciler bu özel gecenin anısını uzun süre hafızalarında taşıyacaklarını dile getirdi.

 

Bodrum gecelerinde Nihan Akın esintisiAzka Otel, yaz boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu denizde geçirdiği kazayı anlattı
  Gündem

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu denizde geçirdiği kazayı anlattı

Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim'den yeni dikey dizi: Yeni Nesil Aile! Ece toplantıya kızı Mina İpek'le katıldı
  Magazin

Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim'den yeni dikey dizi: Yeni Nesil Aile! Ece toplantıya kızı Mina İpek'le katıldı

Leyla Lydia Tuğutlu'dan müzik sürprizi!
  Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu'dan müzik sürprizi!

Özcan Deniz'den ailesine zehir zemberek sözler! 47 paylaşım yaptı ve mesajları ifşa etti
  Magazin

Özcan Deniz'den ailesine zehir zemberek sözler! 47 paylaşım yaptı ve mesajları ifşa etti

Ekin Türkmen Organize İşler dizisine katıldı!
  Magazin

Ekin Türkmen Organize İşler dizisine katıldı!

Efecin “Seda Sayan benim uğurum. Yeni şarkım geliyor.
  Magazin

Efecin “Seda Sayan benim uğurum. Yeni şarkım geliyor.