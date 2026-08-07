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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili

Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Fethiye’nin büyüleyici Faralya bölgesindeki Perdue Hotel’de romantik bir tatile çıktı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili
Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştıkları karelerle adeta mutluluklarını ilan eden ünlü çift, takipçilerinden beğeni yağmuru aldı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili
Gün batımını birlikte izleyen ikili, deniz manzarası eşliğinde romantik anlar yaşadı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili
Geleneksel halı dokuma tezgâhının başına geçen Akalay, yöresel dokuma deneyimini büyük bir ilgiyle incelerken, o anlar da objektiflere yansıdı.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatiliBirce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatiliBirce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili

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