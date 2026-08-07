Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın romantik tatili

Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Fethiye’nin büyüleyici Faralya bölgesindeki Perdue Hotel’de romantik bir tatile çıktı.



Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştıkları karelerle adeta mutluluklarını ilan eden ünlü çift, takipçilerinden beğeni yağmuru aldı.



Gün batımını birlikte izleyen ikili, deniz manzarası eşliğinde romantik anlar yaşadı.



Geleneksel halı dokuma tezgâhının başına geçen Akalay, yöresel dokuma deneyimini büyük bir ilgiyle incelerken, o anlar da objektiflere yansıdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.