 Biletler sold out!

Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve Mert Aydın’ın rol aldığı; yazarlığını ve yönetmenliğini Seda Özelsoy’ın, yapımcılığını ise Gökçe Bahadır’ın üstlendiği, gösterime girdiği her yerde seyirciden yoğun ilgi gören Ehlikeyf oyununun,

bugün Ankara L’Avare Alice’te sahnelenecek gösteriminin biletleri tükendi.

