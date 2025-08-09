  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Biletler sold out!

Biletler sold out! İşte detaylar...

Biletler sold out!

Gülçin Kültür Şahin, Eren Balkan ve Mert Aydın’ın rol aldığı; yazarlığını ve yönetmenliğini Seda Özelsoy’ın, yapımcılığını ise Gökçe Bahadır’ın üstlendiği, gösterime girdiği her yerde seyirciden yoğun ilgi gören Ehlikeyf oyununun,

 Biletler sold out!

bugün Ankara L’Avare Alice’te sahnelenecek gösteriminin biletleri tükendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Derya Özdemir ile Yalçın Kale evlilik yıl dönümünü kutladı!
  Magazin

Derya Özdemir ile Yalçın Kale evlilik yıl dönümünü kutladı!

'Güneşin Karanlığında Kosova' 5 Eylül'de vizyonda!
  Magazin

'Güneşin Karanlığında Kosova' 5 Eylül'de vizyonda!

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı!
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı!

Ebru Şallı'dan çok konuşulacak TikTok çıkışı! Terapi aldığını söyledi!
  Magazin

Ebru Şallı'dan çok konuşulacak TikTok çıkışı! Terapi aldığını söyledi!

Dilan Çıtak, Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürdüğü iddiası sonrası ilk kez konuştu
  Magazin

Dilan Çıtak, Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürdüğü iddiası sonrası ilk kez konuştu

İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ve kızları Zelal ile düğüne katıldı
  Magazin

İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan ve kızları Zelal ile düğüne katıldı