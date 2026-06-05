Beyazıt Öztürk iş kuralını açıkladı

Beyazıt Öztürk, bu yıl Haliç Kongre Merkezi'nde 25'incisi düzenlenen Perakende Günleri Onur Ödülleri’ninsunuculuğunu üstlendi. Törende, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”alan sektörün lider isimleri vardı.

'Beyaz'la Joker' programını sunan Öztürk, "Türkiye'ningülmeye ihtiyacı vardı, yaptık. Şimdi genel kültür programıyapıyorum. Yarışmaya da ihtiyacımız var. Benim taktiğimşuydu, yanımda çalışanları seçerken hiç işi bilen insanalmadım. İyi kalpli insan aldım. İyi kalpli insana iş öğretirsin. İşi bilen insana iyi kalpli olmayı öğretezsin" dedi.

Abdullah Kiğılı, “Beyazıt çizgisini hiç bozmadı. Adam gibiadamdır. 85 milyon onu seviyor. Helal olsun ailene... Ne mutlu seni bize kazandırdılar. Bir özelliği de var,benim gibiFenerbahçeli..." açıklamasını yaptı.



KENDİLERİNDEN FEYZ ALMAYA ÇALIŞTIK

Ödül alan isimler: Kiğılı Kurucusu ve Yönetim KuruluBaşkanı Abdullah Kiğılı, Hamzagil Emprime Kurucusu Aykut Hamzagil, Silk and Cashmire Kurucusu Ayşen Zamanpur, Torunlar GYO Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’suCem Boyner, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Park Bravo Group Kurucusu Kamil Özçoban, Desa Kurucusuve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, Mudo Kurucusu veOnursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, LYNX GayrimenkulYKB Nuşin Oral, Mavi Jeans Kurucusu Sait Akarlılar, OrkaHolding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Roman Mağazaları Kurucusu ve Yönetim KuruluBaşkanı Turgut Toplusoy, Derimod Kurucusu ve YKB Ümit Zaim, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçükoldu.

25. yıl onur ödülleri töreninde konuşan Beyazıt Öztürk, böylesine prestijli bir töreni sunmaktan duyduğu mutluluğu şusözleriyle ifade etti: "Bugün çok değerli iş insanları, sektöründuayenleri bizimle oldu. Kendilerinden feyz almaya çalıştık. Suat Soysal ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Onur ödülleri törenini sunmak beni çok mutlu etti."

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