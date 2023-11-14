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Best Model of Turkey kazananları açıklandı

36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" seçildi.

Best Model of Turkey kazananları açıklandı

1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı gerçekleşti. 

Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 

Best Model of Turkey kazananları açıklandı

Yarışmaya Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu. 

Başkent Ankara'yı temsil eden Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi.

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