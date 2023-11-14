Best Model of Turkey kazananları açıklandı

1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı gerçekleşti.

Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yarışmaya Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu.

Başkent Ankara'yı temsil eden Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi.

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