Beşkapılar Kalesi’nde bir kedi sesi: Zuhal

Beşkapılar Kalesi’ni dolduran sinemaseverler Zuhal rolündeki sevilen oyuncu Nihal Yalçın’a büyük ilgi gösterdi.

Nazlı Elif Durlu ve Nihal Yalçın, izleyicilerin ve film günlerinin sanat yönetmenlerinden Gizem Erman Soysaldı’nın sorularını yanıtladı.

Zuhal filmi, 2022 yılındaki Avrupa Sineması Festivali’nde FIPRESCI (Uluslararası Eleştirmenler Birliği) Ödülü kazanmıştı. FIPRESCI jürisi “Sade görünen, ama beklenmedik derecede katmanlı fikri ve bu fikrin zekice geliştirilmesi” gerekçesiyle ödülü Nazlı Elif Durlu’ya verdiklerini belirterek “Bağımsız ve güçlü bir kadın karakterin sürreal arayışı, konformizm ve korkaklık içinde davranan apartman sakinleri aracılığıyla modern Türkiye toplumunun çok katmanlı portresini ortaya koyuyor. Filmin bilinçli bir şekilde hafif başlayan tonu, Türkiye’de kadının rolünü ciddi ve içten bir şekilde yansıtırken; film, eleştirel düşüncelerini bir kedi arayışının altına -önemli mesajının izini de kaybetmeden- akıllıca gizliyor” denilmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.