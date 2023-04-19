Beş hafta yayınlanmayacak Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; KızılcıkŞerbeti dizisiyle ilgili çıkan final yapacağı iddiasının doğru olup olmadığı merak konusu oldu. RTÜK'ün beş hafta yayın durdurma cezası uyguladığı diziyle ilgili alınan mahkeme kararı geçen cuma uygulanmaya başlanmış ve dizinin yerine 'İslamofobi' belgeseli yayınlanmıştı.

Durum özetle şöyle dizinin bu sezon 32. bölümde sezon finali yapması, eylülde de devam etmesi planlanıyordu. Ancak beş haftalık yasak bu sezonki bölüm sayısını 27'ye düşürdü. Yani diziyle ilgili final kararının alınması söz konusu dahi değil. Dizinin yapımcısı Gold Film'in patronu Faruk Turgut dizinin sonuna kadar arkasında duracaklarını ifade etti.

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