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“Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Dayanışma ve bağlılıkla dolu geniş bir aile hikayesini ele alan “Benim Güzel Ailem” 21 Haziran çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor.

“Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

İzleyiciyi her hafta TRT 1 ekranlarına kilitleyecek “Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 

“Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Sadullah Celen’in, senaryosunu ise Baykut Badem’in kaleme aldığı “Benim Güzel Ailem” dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu yer alıyor. 

“Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Türk sinemasının unutulmaz Yeşilçam aile filmlerinin sıcaklığını ve samimiyetini günümüzle harmanlayan “Benim Güzel Ailem” izleyicilere nostaljik bir deneyim yaşatacak. “Benim Güzel Ailem” aynı zamanda, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle de günümüz Türk aile yapısına ışık tutuyor.

Benim Güzel Ailem 21 Haziran Çarşamba saat 20.00’de TRT 1’de izleyiciyi hem güldürecek hem de aile sıcaklığını yansıtacak konularla adeta sarıp sarmalayacak.

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