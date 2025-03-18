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Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!

Başrollerinde Eslem Akar, Mert Aydoğdu ve Ece Ronay’ın yer aldığı romantik komedi türündeki Beğenilen Aşk filmi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sete çıktı. İşte detaylar...

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!

Başrollerinde Eslem Akar, Mert Aydoğdu ve Ece Ronay’ın yer aldığı romantik komedi türündeki Beğenilen Aşk filmi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sete çıktı.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Şarköy’de çekimlerine başlanan filmin renkli görüntüleri ilgi odağı oldu.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Çekimler sırasında tüm ekip ve oyunculara sürpriz pasta kesimi gerçekleştirildi.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Popülerlik peşinde koşan genç bir adamın, sosyal medya illüzyonları içinde kaybolurken gerçek aşkı ve kendini bulma hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Gümüş Film (Asya Doğan) ve Referans Film Production (Ali Sezer Erarslan) üstlenirken, senarist ve yönetmen koltuğunda Serkan Özarslan oturuyor.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Filmin oyuncu kadrosunda Eslem Akar, Mert Aydoğdu, Ece Ronay, Ersel Şibil, Caner Kurtaran, Aslı Altaylar, Alican Aytekin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Aleyna Yurtçu yer alıyor.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
FİLMİN KONUSU İSE;
Kerem, ailesinin maddi sıkıntılarından kaçmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sosyal medyada fenomen olmaya karar verir.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Takipçi satın alır, viral içerikler üretir ve kısa sürede dijital dünyada parlamaya başlar.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Influencer Ayça’nın cazibesi ve menajer Fehmi’nin yönlendirmeleriyle popülerlik yolunda hızla ilerlerken, çocukluk arkadaşı Zeynep ona samimiyetin ve gerçek aşkın değerini hatırlatmaya çalışır.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Ancak Kerem, şöhretin getirdiği sahte mutluluk ile kalbinin gerçek arzuları arasında sıkışıp kalır.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!
Göz alıcı sahte hayatlar, büyük takipçi sayıları ve eğlenceli anların arasında, “Beğenilen Aşk”, modern dünyada gerçek bağların ne kadar değerli olduğunu eğlenceli ve dokunaklı bir aşk hikayesi eşliğinde anlatmayı hedefliyor.

Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!Beğenilen Aşk filmi sete çıktı!

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