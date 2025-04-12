 Bayhan Adana'da sahne aldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Adana’da gerçekleşen Bayhan konserinde izdiham yaşandı.



Bayhan, Merkez Park’ta verdiği konserde onbinlerce hemşehrisiyle buluştu.

Sevilen eserleri kendine özgü yorumuyla okuyan Bayhan,



hayranlarının yoğun isteği üzerine bazı şarkıları tekrar tekrar söyledi.

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