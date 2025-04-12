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Bayhan Adana'da sahne aldı

Bayhan Adana'da sahne aldı. İşte detaylar...

Bayhan Adana'da sahne aldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Adana’da gerçekleşen Bayhan konserinde izdiham yaşandı.

Bayhan Adana'da sahne aldı
Bayhan, Merkez Park’ta verdiği konserde onbinlerce hemşehrisiyle buluştu.

 Bayhan Adana'da sahne aldı

Sevilen eserleri kendine özgü yorumuyla okuyan Bayhan,

 Bayhan Adana'da sahne aldı


hayranlarının yoğun isteği üzerine bazı şarkıları tekrar tekrar söyledi.

Bayhan Adana'da sahne aldı

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