 Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ, başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıktı.



Modacı eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İspanya'nın Barcelona şehrine giden çift, iki gündür adım atmadık yer bırakmadı.

Başak Dizer, oyuncu eşini ve oğlunun karelerini Instagram'dan paylaşıyor.

Modacı, uzun bir aradan sonra oğlunu da yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.