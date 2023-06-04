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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Ünlü çift Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, Barcelona tatiline devam ediyor. Çiften sürpriz paylaşımlar geliyor.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Kıvanç Tatlıtuğ, başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıktı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım
Modacı eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İspanya'nın Barcelona şehrine giden çift, iki gündür adım atmadık yer bırakmadı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Başak Dizer, oyuncu eşini ve oğlunun karelerini Instagram'dan paylaşıyor.

 Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

Modacı, uzun bir aradan sonra oğlunu da yayınladı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden sürpriz paylaşım

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