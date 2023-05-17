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Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama

Ünlü şarkıcı Banu Zorlu, geçtiğimiz gün bir mekanın açılışında sahneye çıktı. Zorlu, İtalyan erkekleri ile Türk erkeklerinin birbirine benzediğinin söylenmesi üzerine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama

Şarkıcı Banu Zorlu, geçtiğimiz gün Beylikdüzü'ndeki Villa Palace adlı mekanın açılışında sahne aldı. Güzelliği ve sahne performansı ile tam not alan 43 yaşındaki Zorlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama

"PANDEMİ AYIRDI BİZİ"

Uzun süredir kalbi boş olan şarkıcı, pandemi döneminde ayrıldığı İtalyan sevgilisi hatırlatınca; “Pandemi bizi ayırdı, kısmet değilmiş; olmadı. Ben dünya vatandaşıyım. Hani diyorlar ya, 'Niye Türk erkeği değil?' diye; benim öyle bir seçimim yok. Yurtdışında çok vakit geçirdiğim için yabancı erkek denk geliyor herhalde” açıklamasında bulundu.

Banu Zorlu'dan Türk erkeklerini kızdıracak açıklama

"YALANSIZ DOLANSIZLAR"

Gazeteciler, bunun üzerine Banu Zorlu'ya Türk erkeklerinin İtalyan erkeklere benzemesi konusundaki yorumlarını sorunca; tartışma yaratacak ifadeler kullanan ünlü isim şöyle konuştu:

“Ortak yanları çok kıskanç olmaları. Ama onlar daha romantik, Türk erkeği çok romantik değil; ben öyle düşünüyorum. Yalansız dolansızlar.”

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