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Bankacılıktan istifa edip arıcı oldu

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalışan Sevgi Demir Yılmaz, kendini mutlu etmek ve üretim alanında güzel adımlar atabilmek için mesleğinden istifa edip arıcılık işine girdi.

Bankacılıktan istifa edip arıcı oldu

Sevgi Demir Yılmaz, "Arıcılık erkek işi, yapamazsın, başaramazsın" sözlerine inat arıcılık yapmaya başladı. Babasından devraldığı 40 kovanla işe koyulan Yılmaz, bugün 250 kovana sahip. Bendisbal markasını kurarak bugün, Türkiye'nin her bölgesine bal gönderiyor.

Bankacılıktan istifa edip arıcı oldu

BALA KADIN ELİ DEĞDİ

Sevgi Demir Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi: "12 yılı bankacılık olmak üzere 15 yıl kurumsal hayatta yer aldım. Başarılı bir bankacı iken üretim yapamamaktan mutsuzdum ve daha fazla yıpranmamak için istifa edip arıcılık işine başladım. Kadınlar her zaman üretim sahasında olmalı. Doğaya olan tutkum, çocukluktan gelen arı sevdası ile harmanlanınca ata mesleği olan arıcılığa dönüş yaptım. Bendisbal markasını kurdum tamamamen doğal ve organik bal üretmeye başlam. Doğallıktan ve kaliteden taviz vermeden pergadan polene, propolisten doğal bala bir çok arı ürününü üretmekteyim."

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